Presidente, Lenín Moreno, realizó un balance de militares y policías afectados en las manifestaciones de octubre

El presidente del Ecuador, Lenín Moreno, a través de una cadena nacional respondió a la demanda contra el Gobierno por el “uso excesivo de la fuerza “ durante las manifestaciones de octubre del 2019.

Además, el primer mandatario dio un balance de las autoridades afectadas durante este hecho que duró 13 días.

Ecuador ha recibido, con indignación, la amenaza de quienes atentaron contra la seguridad de los ecuatorianos y en contra de la democracia, de demandar al Gobierno por un supuesto “uso excesivo de la fuerza” en los sucesos de octubre.

En 40 años de democracia, el país no había vivido nunca un hecho parecido. Voy a refrescar la memoria de aquellos que parecen olvidar las cosas. Se intentó derrocar al Gobierno, con violencia extrema y un ataque terrorista organizado.

La Policía respondió con material disuasivo. No usó, óiganme bien, no usó armas letales, y no disparó ni una sola bala.