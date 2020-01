Investigan muerte de niño en hospital del IESS en Babahoyo

La muerte de un niño en un hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Babahoyo, es investigada. Así se informó en un comunicado de la institución.

"Con el fin de esclarecer este caso. El hospital inmediatamente ha instalado el comité médico de emergencia para-una vez más- revisar la historia clínica del paciente y determinar la posible causa de su deceso", reza la misiva.

La información oficial será entregada a los padres del menor. "A la par, se iniciará un proceso administrativo para determinar si existió algún tipo de omisión en los procedimientos", añade el texto.

El niño de ocho años falleció el 15 de enero de 2020, tras una cirugía en las amígdalas en el Hospital General Babahoyo. Según el comunicado del IESS, dicha unidad médica "ha cumplido con los protocoles establecidos para realizar el procedimiento quirúrgico".

Sin embargo, la madre del pequeño declaró a Ecuavisa que: "La doctora me dijo que no me preocupara porque ella opera a niños todas las semanas".

El Fiscal que investiga el caso, Luis Pesantez, señaló al canal que la "autopsia determina que las amígdalas del niño se encontraban (…) aparentemente, el niño nunca fue intervenido quirúrgicamente".

#IESSComunicadoOficial | Sobre el caso del menor fallecido, en nuestro hospital, informamos: ⬇ pic.twitter.com/NaU0BgimKe — Hospital General Babahoyo (@IESSHGBabahoyo) January 15, 2020

Video relacionado