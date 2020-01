Se vuelve a postergar el proceso de matriculación vehicular en Quito

La AMT publicó en sus redes sociales partir del lunes 20 de enero, podrá realizar sus procesos de RTV y matriculación a través de nuestra página web.

La Agencia Nacional de Tránsito, ANT, y el Servicio de Rentas Internas activarán el sistema de matriculación el 17 de enero, una vez activados, la AMT realizará pruebas necesarias que permitan verificar su adecuado funcionamiento y para ello trabajará del viernes 17 al domingo 19 de enero, con el fin de que la ciudadanía cuente con un servicio adecuado a partir del lunes 20 de enero.

Para comenzar con la Revisión y Matriculación vehicular en la capital es necesario que los sistemas de la ANT y el SRI se encuentren sincronizados y actualizados para el cobro de la matrícula 2020.

Desde el 20 de enero, los quiteños podrán generar su “cita previa” en la página web www.amt.gob.ec, este documento es obligatorio y deberán portarlo al momento de ingresar a los Centros de Revisión Técnica Vehicular.

Se recuerda a los usuarios que la “calendarización” iniciará en febrero para los vehículos cuyo último digito de la placa termine en 1. Las personas que no cumplieron con el proceso de matriculación en el 2019, deberán cancelar los siguientes valores: calendarización $25.00, por no pagar la matrícula $25.00 y no asistir a convocatoria de RTV $50.00.