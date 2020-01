Despiden a agente de ATM por protagonizar video viral con "faltas graves"

El agente de tránsito Carlos Javier Zambrano Rosemberg protagonizó un video publicado el 7 de enero de 2020. En las imágenes habla sobre su trabajo y algunos detalles. Horas después, fue despedido por la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).

El exuniformado usó Twitter para hablar sobre cómo fue su día de trabajo. Esto debido a que le habían asignado un nueva zona, por lo cual ahora estaría en el centro de Guayaquil. "Hoy fue un día muy lindo", colocó en la publicación del video.

En las imágenes que duran unos 30 segundos, Zambrano habla del resto de Guayaquil y su nueva zona.

Twitter

"No puedo comparar el centro de la ciudad de Guayaquil con el resto de áreas. Luego de 3 años y medio en otras áreas donde había mucho smog, gases tóxicos y humo ha llegado este día. Además de que yo soy muy delicado de salud. Es fantástico, no saben cómo me siento", explica.

Video del agente de tránsito

Ante esta publicación, la ATM decidió despedir a Carlos Zambrano. A través de un comunicado, la entidad explicó que el exagente habría cometido faltas graves mientras está portando el uniforme.

Por su lado, los usuarios de Twitter aseguraron que el despido se debía a la orientación sexual de Zambrano. Sin embargo, la ATM señaló que su decisión no tenía que ver con esa razón. Incluso, ya tenían conocimiento de esto tiempo atrás.