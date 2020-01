Jaime Vargas: “Rafael Correa no es ningún aliado, no somos amigos”

Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Indígenas del Ecuador (Conaie), durante una entrevista en el programa Frente a Frente habló sobre las cualidades que deberían tener un candidato, su evaluación de las movilizaciones y confirmó su deseo de ser candidato a la Presidencia de la República del Ecuador.

Vargas confirmó que la Conaie mantiene acercamientos con sectores sociales para confirmar un frente social y político para las elecciones del 2021. “Sueño con ser Presidente de la República”, además, tiene como objetivo lograr acuerdo con asociaciones de mercados, campesinos, transportistas, sindicatos entre otros actores.

Johanna Cañizares y Daniel Borja realizaron una temática de preguntas plateadas por el público. Entre las interrogantes que se plantearon estuvieron temas como: movilidad, producción, migración y su relación con Rafael Correa, expresidente del Ecuador.

¿Rafael Correa es aliado?

“No es ningún aliado. Conocí a Rafael Correa, si más no me equivoco, en el 2000 cuando fui Director Administrativo de la Nación Bilingüe de la comunidad Achuar del Ecuador. No somos amigos. Lo conocí cuando era ministro de Finanzas"

Es un prófugo de la justicia, que debe responder al país.

"Tiene que responder al país, más allá que haya sido presidente del Ecuador. Debe responder a la justicia ecuatoriano de todo lo que haya actuado y su responsabilidad. Fue un Gobierno que defraudo al pueblo ecuatoriano"

Vargas señaló que fue perseguido por el tema minero durante el mandato de Rafael Correa. "Tuve más de ocho juicios, era terrible. No se podía protestar".

Sobre Lenín Moreno

"No tiene una buena planificación, no tiene corazón de construir un estado plurinacional. Lo derrotó el pueblo ecuatoriano, no lo derrotó Jaime Vargas".

"Si va a terminar su mandato (Lenín moreno), pero será un personaje que no representará nada políticamente al país. No veo que sea nuevamente candidato", sentenció el presidente de la Conaie

Próximas movilizaciones

Señaló que existe una gran posibilidad de nuevas movilizaciones en el caso que no se respeten los subsidios.

"Una política para servir la pueblo, no defraudar a mi pueblo ecuatoriano. El plan de gobierno debe responder al pueblo. Debemos mandar obedeciendo"

Jaime Nebot, creo que con la unidad con el Gobierno, puede tener una fuerza políticamente en el Ecuador para las elecciones del 2021, finalizó Vargas.

Mira la entrevista completa aquí