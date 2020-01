Mortalidad en vías de Ecuador, sin frenos: 14 fallecidos en la primera semana de 2020

Ecuador ocupa el tercer lugar en la Región Andina con mayor número de emergencias de tránsito, 11 de cada mil vehículos; por detrás de Perú (14) y Colombia (13), según el Anuario Estadístico de Transporte (ANET), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El país inició el 2020 con tragedias en vías. Cifras proporcionadas por el ECU 911 señalan que del 2 al 5 de enero de se registraron 10 siniestros relevantes, dejando 73 heridos y 14 fallecidos.

De estos 10 siniestros de tránsito; seis ocurrieron en la Costa, tres en la Sierra y uno en la Amazonía. Además hubo cinco buses de transporte público involucrados.

83.640 emergencias fueron reportadas al ECU 911 del 01 al 08 de enero de este año. De esa cifra, 6.957 (8.3%) son relacionadas a tránsito y movilidad.

Las mencionadas cifras corresponden solo a lo que va de año. Información proporcionada por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) apunta que de enero hasta noviembre de 2019 se contabilizaron 22.248 siniestros de tránsito.

En Guayas y Pichincha se registró la mayor cantidad: 8.459 y 4.477, respectivamente. El mes del año pasado en el que más accidentes de tránsito se registraron fue agosto: 2.151.

Los afectados es lo más preocupante. De enero a noviembre de 2019 hubo 18.064 lesionados y 1.944 fallecidos. Solo en el penúltimo mes de 2019 se reportaron 218 fallecidos.

El sistema integrado de seguridad señaló que el año pasado recibieron un total de 12.621.936 llamadas, de las cuales 3.826.085 fueron emergencias. De ellas, 347.324 correspondieron a tránsito y movilidad (10%).

Las estadísticas que se observan en el ANET corresponden a 2018. Ese año hubo 25.530 siniestros registrándose 2.151 personas fallecidas. La provincia del Guayas registró 8.619 siniestros de tránsito y en Pichincha 7.559.

Del total de accidentes de ese año, los choques representaron la mayor incidencia, un 45,6%, siendo la impericia o imprudencia del conductor (49.6% del total) la primera causa.

Los principales afectados ese año por siniestros de tránsito, de enero a diciembre, fueron los conductores: 1588 (74%) y 260 pasajeros.

Para este tema en cuestión, METRO ECUADOR conversó con Juan Zapata, ingeniero civil en tránsito. Desde su amplia experiencia en el área de tránsito y movilidad ha sugerido varios puntos para la reducción de siniestros en las vías.

“Los accidentes de tránsito no se acabarán si no capacitamos y si no concienciamos a las personas”, dijo.