Hugo Sandoval Mesa se embarcó en un taxi en La Mariscal y no ha regresado a su casa desde el 03 de enero

Sus familiares y amigos buscan a Hugo Fernando Sandoval Mesa, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 3 de enero del 2020. Fue visto por última vez en el sector de La Mariscal donde tomó un taxi amarillo en la calle Lizardo García y Reina Victoria, centro norte de Quito.

Hugo Sandoval tiene 42 años, mide 1,65 metros y es de contextura promedio. Tiene los ojos color marrón. Actualmente trabaja en una empresa privada en el sector del parque La Carolina, norte de Quito y es ingeniero mecánico.

#AYUDANOS_A_ENCONTRARLO HUGO FERNANDO SANDOVAL MESA

Desaparecido el 03 de Enero del 2020

En la Ciudad de Quito en Reina Victoria y Lizardo García #AyudanosACompartir

#NosFalta_HUGO Posted by Desaparecidos en Ecuador on Tuesday, January 7, 2020

Su compañero de oficina, Andrés Álvarez contó a este Diario que el día viernes de su desaparición salieron del edificio donde trabajan junto con una compañera, a una tienda cercana al edificio. A las 20:00 aproximadamente la chica se despidió y los dos se dirigieron a la Foch.

Álvarez mencionó que cuando llegaron al sitio, Hugo Sandoval llamó a dos amigos de su familia. A las 22:00, su amigo Andrés se retiró para su domicilio y se quedaron Hugo y sus conocidos.

A las 23:30, la esposa de Sandoval, Dora Correa, recibió la llamada de los amigos para indicarle que Hugo se embarcó en un taxi amarillo con dirección a su hogar pero que estaba en estado etílico. Álvarez dijo que la conviviente no tuvo mucha preocupación porque su esposo no llegó a la casa, pero cuando llegó el lunes, Dora se contactó con la oficina, donde le informaron que no había llegado a trabajar.

El lunes 6 de enero, la esposa de Hugo Sandoval colocó la denuncia de la desaparición de su conviviente y también publicó la información en sus redes sociales.

Andrés Álvarez también mencionó que después de cuatro días de la desaparición de Hugo Sandoval Mesa, su esposa recibió una llamada donde aseguraban que vieron a Hugo el sábado 4 de enero en horas de la madrugada, en el sector del Comité del Pueblo, norte de la ciudad y que estaba "muy borracho".

Si usted ha visto a Hugo Fernando Sandoval Mesa o tiene información sobre su paradero, comuníquese con la línea directa del Ministerio de Gobierno, 1800 DELITO (33 54 86).

