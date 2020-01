Lucio Gutiérrez: “mi familia me implora que no haga actividad política”

Lucio Gutiérrez, expresidente del Ecuador (2003-2005) y líder de la agrupación política Sociedad Patriótica durante una entrevista en radio EXA señaló que él se mantiene en la lucha para el beneficio del país y de todos los ecuatorianos.

“A mí no me quita el sueño ser presidente, nuevamente, del Ecuador. Más bien, mi familia me implora que no haga actividad política. Ecuador debería haber estado recibiendo, si no le botaban a Lucio Gutiérrez en ese golpe terrible, como USD 25 mil millones de inversión”, indicó el exmilitar.

“Imaginémonos la cantidad de trabajo que habría para los ecuatorianos, la economía no estaría creciendo al 9% como creció con Lucio Gutiérrez, estaría creciendo al 10 al 11, ojalá al 12%”.

Importar armas para defensa nacional

“Nosotros proponemos medidas pragmáticas. Ecuatorianos, hay que volver desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia, a la Ley para portar armas con fines de defensa nacional”.

El entrevistador preguntó qué haría para no lo boten una vez más. “A mi no me quita el sueño, ser Presidente nuevamente del Ecuador. Sin embargo, cuando uno ama, como yo amo, y como la gran mayoría de ecuatorianos ama al Ecuador, uno sigue en la lucha", finalizó.

Lucio Gutiérrez emite comentarios sobre los casos de corrupción en el Ecuador El expresidente de la República del Ecuador a través de sus cuenta de Twitter crítico los casos de corrupción en el país.

Pensiones vitalicias

Gutiérrez es uno de los exmandatarios ecuatorianos que se beneficia de las pensiones vitalicias. Él señaló que no está de acuerdo con la eliminación , pero acotó que “está mal que no se recupere ni un dólar del dinero robado”.

Lucio recibe USD 4 226,25 mensuales, respectivo a la pensión vitalicia. El país gasta al mes USD 81 638 para esta causa; 22 exfuncionarios se ven directamente beneficiados.

