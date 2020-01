Sindicatos descartan nuevas movilizaciones contra medidas económicas, por ahora

El lunes 06 de enero, los trabajadores, agremiados en sindicatos y confederaciones, rechazaron el incremento salarial, además, aprovecharon para señalar que vuelve a sus tradicionales actividades.

En su primer discurso indicaron que están contra las medidas económicas y anunciaron una convención nacional para discutir las medidas que se aplicarán con la ley de simplicidad y progresividad tributaria.

“Seguiremos en la pelea para que haya una ley salarial, una ley de empleo. El FUT ha venido planteando, hace rato, estas leyes. El empleo no se da, si no se mejora la economía. Lucharemos contra la corrupción, en defensa de la seguridad social, y en contra de los despidos de los trabajadores sin estudio o asistencia técnica”.

"Iremos desarrollando una política estratégica durante este 2020. No hay grandes movilizaciones en enero, hay grandes concentraciones", señaló el presidente del Frente Unitario de Trabajadores Mesías Tatamuez.



"Si ellos no cumplen con lo que acordaron, que no van a presentar la ley de flexibilidad económica. Si ellos (gobierno) lo presentan será su responsabilidad, no habrá compasión en este país con los que están con el Fondo Monetario Internacional y con el Neoliberalismo".

CONAIE

Por su parte, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) durante la última reunión del Parlamento de los pueblos señaló que existirán varias movilizaciones en contra del Gobierno.

La primera de ella se realizará por la defensa del agua este miércoles 08 de enero. El 09 habrá una jornada por la Seguridad Social, mientras que el 15, existirá una por parte de las mujeres, en defensa de sus derechos.

Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, acudió este lunes 06 de enero del 2020 a rendir su versión sobre el presunto delito de odio. El dirigente puntualizó que “quienes fueron objeto de odio y racismo fueron los pueblos y nacionalidades indígenas”.