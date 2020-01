Incendio en Australia: las falsas noticias que circulan en redes sociales

La nación más importante de Oceanía, Australia, vive uno de los momentos trágicos de sus historia. Las llamas han consumido millones de hectáreas y con ello han cobrado la vida de millones de animales.

Los incendios devoran los ecosistemas y barren con la biodiversidad a velocidad alarmantes desde septiembre del 2019. Hasta la fecha han fallecido 24 personas, existen decenas de desaparecidos, seis millones de hectáreas arruinadas, 15 mil viviendas destruidas y 136 focos de llamas que permanecen sin ser controlados.

Los koalas se hallan cerca de la extinción, tanto que en los últimos días murieron 25 mil ejemplares. El humo cubre amplias extensiones del cielo en el oeste y sur del país. Militares, por orden del gobierno, se unirán a los bomberos para la labor de sofocación de las llamas.

Debido a la relevancia global de esta tragedia han circulado, en redes sociales, imágenes y videos que no corresponden al hecho. Algunas provocan el sentimentalismo, mientras que otras distraen de la verdadera tragedia en este espacio de diversidad natural.

Vía Twitter, una usuaria aseguró que durante los primeros días del 2020 los incendios fueron frenados debido a las lluvias que cayeron en el sector. “En Australia cayó una lluvia tan potente que logró frenar los incendios, que llevaban semanas, pues los seres humanos no pudieron”, puntualiza el tweet del 4 de enero que ha sido compartido más de 1000 veces.

Durante la grabación se aprecia como bomberos celebran el hecho. La verdad es que el pronostico del clima prevé lluvias leves, pero esto no llegará a las zonas de la capital, espacio donde seres vivos son consumidos por las llamas.

ALERTA DE FAKE NEW 🤚🏻 para que no caigan y compartan algo que no es cierto.

Lamentablemente el video que está dando vuelta, de la supuesta lluvia en Australia que ayudaría a apagar incendios, y bomberos muy felices por esto, es de Noviembre, no es de hoy ni ayer 😔 pic.twitter.com/MoJCMFsyIO

