¿Qué es lo que se espera que ocurra después de la muerte de Qasem Soleimani?

Después de la muerte del general Qasem Soleimani, comandante de la fuerza élite Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, se prevé una escalada dramática entre el conflicto entre ese país y Estados Unidos. Se podría tener consecuencias considerables.

Philip Gordon, excoordinador de la Casa Blanca para Medio Oriente y el golfo pérsico durante el gobierno de Barack Obama, describió la muerte del General iraní como poco menos que "declaración de guerra" por parte de los estadounidenses hacia Irán.

Esto, ya que el grupo élite Quds es una de las ramificaciones de las fuerzas de seguridad iraníes para operaciones en el extranjero. Por lo que se podría esperar una serie de acciones y venganzas, acercando a los dos países a una confrontación directa.



















Publicidad



















Soleimani ha sido un personaje clave durante años, ya fuera desde Líbano, Irak, Siria, entre otros, a la hora de expandir la influencia de Irán mediante la planificación de ataques o el refuerzo de aliados locales de Teherán. Sin embargo, para Washington, el general era un hombre con las manos manchadas de sangre estadounidense. El General lideró el contraataque de Teherán contra la amplia campaña de presión y las sanciones impuestas por Estados Unidos.

¿Qué desencadenó el ataque?

Para los expertos, no sorprende que Soleimani haya estado en la mira del presidente Trump, sino que el ataque se ha haya dado precisamente en esta fecha. Una serie de ataques menores con misiles contra bases militares estadounidenses en Irak fueron atribuidos a Teherán. Un contratista civil estadounidense murió.

Pero todas las operaciones iraníes previas —contra petroleros en el golfo, el derribo de un vehículo aéreo estadounidense no tripulado, incluso el mayor ataque contra una instalación petrolera saudita— ocurrieron sin una respuesta directa por parte de Estados Unidos.

En cuanto a los ataques con misiles contra bases estadounidenses en Irak, el Pentágono ya actuó contra la milicia proiraní que cree que está detrás de ellos. Eso provocó un asalto a la embajada estadounidense en Bagdad.

Al explicar la decisión de matar a Soleimani, el Pentágono no solo se centró en sus acciones pasadas, también insistió en que el ataque fue disuasorio.

Y que el general Soleimani, dice el comunicado del Pentágono, estaba "desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región".

Estados Unidos movilizará 5.000 soldados

El Pentágono indicó que la decisión de matar a Soleimani, no solo se centró en sus acciones pasadas, sino insistió en que el ataque fue disuasorio. Y que el general Soleimani, dice el comunicado del Pentágono, estaba "desarrollando activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región".

Los 5.000 soldados estadounidenses desplegados en Irak son un objetivo potencial obvio. Y también lo son otros representantes que ya han sido el blanco de Irán en el pasado.

Estados Unidos y sus aliados estarán buscando la manera de defenderse, por lo que ha reforzado su embajada en Bagdad. Es posible que planee incrementar su presencia militar en la región rápidamente si fuera necesario, dice la BBC.

También se piensa que la respuesta de Irán sea asimétrica (no solo ataque por ataque, ya que podría intentar jugar con el amplio apoyo que tiene en la región) a través de los muchos poderes que Soleimani construyó y financió. Es casi inconcebible que no haya una respuesta dura de Irán, incluso si no es inmediata.

Podría, por ejemplo, renovar el asedio a la embajada de Estados Unidos en Bagdad, poniendo al gobierno iraquí en una situación difícil y cuestionando el despliegue de Estados Unidos en ese país.

Con información de la BBC

Te puede interesar: