Las palabras de Qassem Soleimani contra Trump, antes de su muerte

El jueves 02 de enero, varios misiles impactaron contra el aeropuerto internacional de Bagdad. El ataque mató a varias personas, entre ellas al mayor general iraní Qassem Soleimani. El militar fue una figura clave en la dirección de las acciones militares de Irán en la región.

Varios expertos consideran que Soleimani fue la segunda persona más poderosa en Irán tras el líder supremo, ayatolá Alí Hoseiní Jameneí y tenía más influencia que el presidente Hasán Rohaní.

Ya en julio de 2018, él advirtió a Donald Trump sobre la posibilidad de emprender acciones militares contra Irán.

Palabras de Soleimani

"Le habló a usted, señor ‘jugador’ Trump. Tenga en cuenta que estamos cerca de usted, donde usted no se imagina. No debe insultar a nuestra nación. No debe insultar a nuestro Presidente. Debe ser consciente de lo que dice. Pregúntenle a sus predecesores y use su experiencia", comentó en aquella oportunidad el ya fallecido líder iraní.

Miles de iraníes han salido a las calles para pedir venganza después del asesinato por parte de Estados Unidos del comandante de la Fuerza Quds, general Qassem Soleimani, en Bagdad.

Las multitudes se reunieron en muchas ciudades de todo el país para mostrar su determinación de vengar al general Soleimani, quien fue asesinado junto a Abu Mahdi al Muhandis, vicejefe de las Unidades de Movilizaciones Popular (PMU), fuerzas chíies progubernamentales iraquíes.

Algunos de los asistentes en las manifestaciones incendiaron con furia las banderas de Estados Unidos e Israel. El ayatolá aseguró que las Fuerzas de Quds “seguirán el mismo programa (que mantenían) durante la gestión de Soleimani”.