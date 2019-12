Quito: Manejar sin licencia fue la sanción más recurrente en 2019

Durante el 2019, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó varios operativos para garantizar la seguridad vial. No portar la licencia de conducir fue la contravención de tránsito más recurrente, se emitieron 29.153 citaciones.

¿Cuál es la sanción por manejar sin licencia?

Es una contravención de sexta clase y se sanciona con el 10% de un SBU y menos 3 puntos.

Además, en relación con el 2018 las 5 infracciones más comunes no cambiaron y son: no portar licencia, conducir sin cinturón, mal estacionado, contrato caducado y no obedecer las señales de tránsito.

Por no utilizar el cinturón fueron 20.360 conductores sancionados.

En estas fiestas la AMT recomienda respetar las señales de tránsito y ceder el paso al peatón.