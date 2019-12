Quito: 25 de diciembre no aplica la medida de “Hoy No Circula”

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó los días en que no regirá la medida de restricción vehicular “Hoy No Circula”. La respuesta llegó tras la duda de muchos de los ciudadanos a través de redes sociales, usando el hashtag, precisamente, con el nombre de esta medida, que solo aplica en la capital de los ecuatorianos.

Se informó que este lunes 23 y martes 24 de diciembre la medida si se aplicará: Las placas de los vehículos terminados en 1-2 y 3-4 serán sancionados si no cumplen con los horarios dispuestos en la ley. Por su parte, por el feriado correspondiente a Navidad, 25 de diciembre, el “Hoy No Circula” no aplicará; los números 5-6 están exentos.

La medida de restricción vehicular esta vigente desde el 09 de septiembre. Esta normativa aplica para autos, motocicletas y taxis, de acuerdo al último dígito de la placa y se aplica desde las 05:00 hasta las 20:00.

En el caso de transporte pesado, tiene un tratamiento especial. Ellos no pueden circular desde las 07:00 hasta las 09:30, y desde las 16:00 hasta las 20:30.

Sanciones

En el caso de incumplir esta medida, por primera vez se establece una multa del 15% del SBU (USD 59,10), más retención del vehículo.

Por segunda ocasión: se establece una multa del 25% del SUB (USD 98,50), más retención del vehículo.

Y por tercera ocasión: se estipular una sanción del 50% del SUB (USD 197), adicional la retención del vehículo.

Hasta el momento, no ha existido un pronunciamiento de la AMT o Municipio de Quito respecto al feriado correspondiente al 30, 31 de diciembre y 01 de enero.