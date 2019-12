Maradona señaló que fue ‘raptado’ por ovnis y envió este mensaje

Diego Armando Maradona, estrella del fútbol argentino, habló sobre su vida personal durante una entrevista con TyC Sports. El ‘Pelusa’ agregó que en una ocasión fue “llevado por ovnis”, además que no tiene intensión de compararse con la ‘pulga’ Messi.

Cuestionado sobre el tema de objetos voladores no identificados (OVNI), el crack del Napoli, señaló que no cree en ello, pero si aceptó el hecho que usó este pretexto para ausentarse de casa por tres días.

“Con unas copas de más, dije, falte a casa por tres días, llegué al cuarto de ella y le dije ‘me llevaron los ovnis’”, dijo Maradona y se rió.

Comparación con Lionel Messi

‘La Mano de Dios’, indicó que si seguiría activo tendría a su cargo varios galardones, entre ellos el Balón de Oro. Además, reveló que él le enseñó a cobrar tiros libres al goleador histórico del FC Barcelona.

En sus declaraciones abordó una serie de aspectos de su vida, entre los que confesó que le gustaría conocer a Michael Jordan, pues es fanático del legendario basquetbolista estadounidense. Desmintió, también, que hubiera conocido a Pablo Escobar, a pesar de los rumores que apuntaban lo contrario.

"No lo conocí, nunca me regaló nada y lo que hacía era horroroso", agregó el exjugador.

Maradona aprovechó el momento para enviar un mensaje a los jóvenes acerca del consumo de estupefacientes. "No a la droga, no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia; no lo prueben", insistió.