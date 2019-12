‘Hoy no circula’ no se aplicará en días de feriado

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informa que durante el día de Navidad y el feriado de Fin de Año no regirá la medida ‘Hoy no circula’. En este sentido, durante los días: miércoles 25, lunes 30, martes 31 de diciembre de 2019 y miércoles 1 de enero de 2020 no se aplicará la restricción vehicular.

En contexto, la AMT, en cumplimiento de la normativa y con el objetivo de facilitar la movilidad en la capital, aplica el reglamento desde septiembre de 2019 para todos los vehículos que circulan por el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ).

Esta medida surge como complemento al plan de repavimentación inicial, que ejecuta la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas. Esto, con los objetivos de: repotenciar la red vial de la ciudad, mejorar la calidad del aire, enfrentar la congestión en la red vial, fomentar nuevos patrones de movilidad en la ciudadanía, optimizar los horarios y frecuencias de los servicios de transporte público y promover el consumo eficiente de energía.

Cabe resaltar que los agentes se mantienen en la ejecución de operativos en todo el distrito para garantizar la seguridad de la ciudadanía, así como para verificar la correcta y ágil movilidad en la capital.