Hallan en la cajuela de un coche el cuerpo de una mujer desaparecida

Heidi Broussard, de 33 años, desapareció junto con su hija recién nacida, Margot, el 12 de diciembre del presente año. Ella fue encontrada en el maletero de un auto cerca de una casa en los suburbios de Houston.

La bebé, de casi un mes de nacida, fue hallada junto al cadáver sana y salva en la vivienda. Autoridades actualmente está verificando su ADN para determinar oficialmente su identidad, señalaron medios locales.

La mujer fue arrestada este viernes por cargos de secuestro y manipulación de evidencias después del hallazgo del cuerpo de Heidi. En su investigación del caso, La policía de Austin recibió asistencia del equipo de secuestro de niños del FBI y los Rangers de Texas.

La semana pasada cuando el novio de Heidi, Shane Carey, imploró entre lágrimas para que la ayude a encontrarla. Se reporta que una segunda persona fue puesta en custodia, pero hasta ahora no ha sido identificada.

Megan tiene un registro de bebé con un compañero llamado Christopher Green, de donde solicitó artículos de Terget. El nombre de Christopher está en las escrituras de la casa donde fueron encontradas las víctimas.

Pese a que las autoridades no han confirmado la identidad del cuerpo hallado en el vehículo, informaron a Tammy Broussard, mamá de Heidi, sobre el hallazgo. Se reporta que la bebé quedó a cargo de los Servicios de Protección al Menor.

APD NEWS RELEASE: Please call 911 immediately if you have information about the whereabouts of Heidi Broussard and 2-week-old Margot Carey – Photos – https://t.co/eWeT188C7e pic.twitter.com/d3vctIp6Ek

— Austin Police Department (@Austin_Police) December 13, 2019