Tres especies de ranas ecuatorianas, amenazadas por crisis climática

Investigadores describen dos nuevas ranas terrestres en Ecuador

Un estudio realizado por reconocidos investigadores de University of Central Florida, Instituto Nacional de Biodiversidad, Universidad Técnica Particular de Loja, Ovidius University Constanţa, University of Liège, Universidad Nacional de Colombia y Universidad del Azuay describe dos nuevas ranas terrestres del grupo de especies Pristimantis orestes (Anura, Strabomantidae), en el sur de los Andes de Ecuador.