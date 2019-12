Miss Mundo ‘Talla Plus’: “la belleza también está en las gordas”

La brasileña Nina Souza triunfó en noviembre del 2019 como Miss Top of the Wold Plus Size en Kiev, Ucrania. Ella fue la representante para este concurso después de conquistar el Miss Brasil el World Plus Size.

Ella señaló que durante mucho tiempo sufrió bullying, comentarios como: "'¿Vas a ponerte un bikini con esa celulitis?', '¡Ya está la gorda comiendo macarrones', '¿Un concurso de belleza de tallas grandes? ¿Eso qué es?’", ha recibido durante su vida.

Nina Souza, Miss Mundo Talla Plus / Internet

Con 98 kilos, 1,72 de estatura y una talla 48, Souza, de 28 años, se coronó en noviembre Miss Mundo Talla Plus. Un título que representó una doble victoria: ganar el certamen y una recompensa por su lucha para aceptarse así misma.

A los 17 años, ella, comenzó a modelar para marcas brasileñas de cabello. Desde pequeña sintió interés por ese mundo, tradicionalmente restringido a las mujeres delgadas.

Declaraciones

"Es difícil romper con esa construcción social y cultural que te hace pensar que eres bonita solo si eres delgada, eso lo vas alimentado desde pequeña y se manifiesta con más fuerza en la adolescencia", explica.

Nina Souza, Miss Mundo Talla Plus / Internet

Debido a su exceso de peso, ella aplicó dietas estrictas sobre su régimen. Sufrió varios trastornos alimenticios: anorexia, después bulimia. A los 21 años cayó en una depresión profunda y no fue hasta dos años después que consiguió pedir ayuda e iniciar un tratamiento.

Fue en 2017 , cuando e inscribió en el concurso Miss Río de Janeiro ‘Talla Plus’ y ganó. "Ahí me di cuenta de que ¡caramba! ¡podía ser una miss gorda! ¿Acaso la belleza es solo para las delgadas? ¡No! La belleza también está en las gordas", exclama.

"No sería una quiebra de estereotipos si tuviésemos un patrón que seguir. Iría en contra de lo que pensamos. Existen varios tipos de cuerpos y hay que respetarlos", asevera.