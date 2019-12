Por esto Star Wars ‘The Rise of Skylwalker’ afectaría a personas con epilepsia

La última entrega de la tercera trilogía de Star Wars está a pocos días de su estreno: ‘The Rise of Skylwalker’. Justamente sus productoras, Disney y Lucas film han promovido una campaña para advertir a sus potenciales espectadores de los peligros que tendría, principalmente para personas que padecen de epilepsia.

La cinta dirigida por J.J Abrams contiene escenas en las que aparece luces intensas y parpadeante que pueden producir una situación de crisis para personas fotosensibles.

Disney se ha puesto en contacto con distintos centros que trabajan en torno a este trastorno, para que sus espectadores, en Estados Unidos, tengan la información necesaria previo a entrar a las salas de cine.

"Star Wars: The Rise of Skywalker contiene varias secuencias con imágenes y luces estroboscópicas que pueden afectar a quienes son susceptibles de sufrir epilepsia fotosensible u otras fotosensibilidades", señala el comunicado de la empresa.

Qué recomendaciones debes tomar si tiene epilepsia y quieres acudir a ver la cinta

Pedir a un amigo que vea la película primero.

Pedir a ese amigo que nos acompañe a ver la película y nos avise de las escenas sensibles para que podamos cerrar los ojos.

Enseñar a nuestro amigo primeros auxilios básico para que pueda socorrernos en caso de que suframos una crisis.

¿Qué esperamos en esta nueva entrega?

El episodio IX de Star Wars llegará a las salas de cine del ecuador el 19 de diciembre. Un año después de los eventos de Los últimos Jedi, los restos de la Resistencia se enfrentarán una vez más a la Primera Orden, involucrando conflictos del pasado y del presente. Mientras tanto, el antiguo conflicto entre los Jedi y los Sith llegará a su clímax, lo que llevará a la saga de los Skywalker a un final definitivo.

La batalla entre los últimos de la distancia Skywalker, Kylo Ren y Rey, tratará de compaginar y tratar de llegar al máximo como anteriores batallas: Obi-Wan Kenobi vs Anakin Skywalker, Darth Vader vs Luke (su hijo) o Palpatine vs Yoda.