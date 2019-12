Presencia de Correa en posesión de Fernández disgustó a enviado de Estados Unidos

Alberto Fernández, asumió este 10 de diciembre la presidencia de Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, lo acompañará por cuatro años en su cargo de vicepresidenta.

Después de un discurso de 40 minutos, Fernández, se dirigió a la Casa Rosa. El nuevo mandatario aprovechó para reunirse con la multitud de sus seguidores en la plaza de Mayo. Justamente ahí, se celebró un concierto durante toda la tarde.

El primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno, aprovechó para enviar un mensaje a través de Twitter para su similar. “Mis mejores deseos al pueblo argentino y a Fernández tras el voto de confianza que le ha dado la ciudadanía. Estamos convencidos de que en democracia caminaremos hacia el desarrollo y mejores días para la región”.

Mauricio Claver Carone, enviado especial de Donald Trump, suspendió su asistencia a la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso y suspendió entrevistas que tenía previstas apara este miércoles con el nuevo presidente argentino y su canciller Felipe Solá.

La acción del enviado fue el señal de disgusto porque acudió el ministro del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodriguez, y del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.

"Desafortunadamente, debido a unas invitaciones y a algunas sorpresas que recibimos al llegar, decidí no ir y me voy temprano. No voy a tener las reuniones de trabajo que tenía programadas para mañana", dijo a Clarín Claver-Carone.

Él destacó que el gobierno de Fernández no le informó a Washington sobre la presencia de funcionarios del régimen de Maduro que permanecen bajo el esquema de sanciones internacionales. Además, de ser sanciones esenciales en la alianzas Estado Unidos y Argentina.

Te puede interesar