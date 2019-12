El ganador Global del Metro Photo Challenge 2019 nos dejó sin aliento

El ganador del concurso mundial de fotografía de Metro ha sido finalmente seleccionado por el jurado, entre miles de participantes de todo el mundo. Su increíble fotografía nos dejó sin aliento gracias al protagonista, la acción y los colores que logró capturar.

10 semanas de competición

21k fotografías fueron enviadas

76k+ usuarios entraron al sitio web de MPC

Gran premio global

¡Expedición fotográfica a África!

El ganador del Gran Premio Global, elegido por el jurado mundial del MPC 2019, recibirá una expedición fotográfica única en la vida a la sorprendente África, el segundo continente más grande y más poblado del mundo.

El viaje incluirá la exploración del impresionante y salvaje paisaje africano, así como excursiones fotográficas guiadas especiales para capturar la verdadera esencia de sus coloridos paisajes.

El premio incluye vuelos de ida y vuelta, transporte local, alojamiento y actividades. Las fotografías tomadas durante la expedición serán publicadas en ediciones impresas y en línea de Metro en todo el mundo. Esto significa que nuestro ganador no sólo tendrá una experiencia única, sino que sus fotos también ganarán reconocimiento mundial.

Ganador del Gran Premio Global

Pedro Ajuriaguerra

Edad: 45

De: España

Profesión: Fotógrafo

P: ¡Habla de ti mismo!

– Me encanta la fotografía. Lo descubrí a una edad avanzada, hace unos 8 años, después de que mi esposa me regaló una pequeña cámara para mi cumpleaños. He probado casi todas las disciplinas de la fotografía, aunque ahora he optado por capturar el deporte y la arquitectura. He ganado varios concursos fotográficos internacionales importantes y prestigiosos y también he realizado exposiciones en China, Francia, Rumania, España, etc.

P: ¿Cuál es la historia detrás de la imagen ganadora?

– La fotografía fue tomada durante un viaje a China el año pasado. Fui a Guilin y me enamoré de las increíbles colinas cársticas, montañas, cuevas y pequeños arroyos. El río Li es un lugar perfecto para admirar campos de arroz, bosques de bambú, cascadas, búfalos de agua, pueblos antiguos, etc.

Y si hablamos de Guilin, es imposible ver una de sus señas de identidad, pescadores de cormoranes flotando en sus frágiles barcos de bambú. Estas aves son entrenadas para pescar durante al menos 8 años antes de que puedan ser utilizadas en el trabajo diario. Los lugareños salen al río al amanecer y se mueven en silencio. La oscuridad del río sólo está parcialmente rota por la tenue luz de una linterna de queroseno que permite ver la posible presa. Las aves se lanzan al agua cuando detectan a los peces y los capturan. Después, los pescadores ‘vacían’ la garganta de los animales.

Puede parecer que esta práctica es cruel con los cormoranes, aunque no tuve la impresión de que el animal fuera maltratado y parecía tener una estrecha relación con el pescador.

P: ¿Por qué te dejó sin aliento el momento que capturaste?

– La belleza del paisaje y el pescador tirando la red, sin duda te deja sin aliento. Por el momento sólo se puede esperar que la imagen esté correctamente enfocada y equilibrada. Y una vez que lo compruebas, la sonrisa aparece en tu cara.

P: ¿Cómo te sientes al convertirte en el ganador del Metro Photo Challenge 2019?

– Siento una gran satisfacción personal. El hecho de que mis fotografías sigan siendo reconocidas en todo el mundo nunca deja de sorprenderme. Me anima a seguir fotografiando. A menudo me dicen que soy como un tiburón sediento de nuevas fotos.

P: ¿Qué esperas de tu viaje a África?

– Espero estar a la altura de un premio como éste. La responsabilidad es lo primero que se me viene a la cabeza, ya que no quiero defraudar a los jueces y a Metro, que han depositado su confianza en mí a través de una sola foto. Y también pienso en las posibilidades que un viaje como este podría ofrecer.

El jurado opina

Andrea Tejeda

"La imagen ganadora fue una fotografía que me dejó sin aliento inmediatamente. El momento capturado es hermoso, pero también es una imagen impecable en cuanto a técnica, iluminación y color".

Joshua Degel

"La fotografía ganadora reunió muchas cosas, no sólo la parte técnica. Capturó un momento exacto, y eso requiere mucha paciencia".