Estos son los horarios de matriculación vehicular para fin de año en Quito

Según la AMT, 23.218 vehículos aún no cumplen con el proceso de matriculación. Por ello, la Agencia Metropolitana de Tránsito ampliará el horario de atención en los centros de matriculación y revisión.

Conoce los trámites para la matriculación vehicular Durante el mes de mayo deben realizar el proceso de matriculación y revisión vehicular los automóviles cuya placa termine en dígito 4.

Extensión de horarios

En los seis Centros de Revisión Técnica Vehicular, RTV, ubicados en San Isidro del Inca, Florida Alta, Guamaní, Guajaló, Los Chillos y Carapungo, así como en los Centros de Matriculación en Quitumbe y Bicentenario, los horarios serán extendidos desde el 19 al 27 de diciembre.

Los horarios en los Centros de Matriculación serán de 08:00 a 18:30 excepto el sábado 21 que se atenderá de 08:00 a 16:30.

En los Centros de RTV el servicio será de 07:30 a 18:00, excepto los siguientes días: sábado 21, de 07:30 a 16.00; y viernes 27, de 07:30 a 17:30.

AMT: Los problemas más frecuentes en la matriculación vehicular Diego Naranjo, Coordinador de Matriculación Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explicó que problemas con documentos, falta de anticipación, frenos y emisión de gases son los frecuentes.

Agendar una cita

Para agendar una cita previa, los usuarios deberán seguir el siguiente procedimiento:

Ingresar a la página web www.amt.gob.ec

Seleccionar “Cita Previa”.

Generar el turno

Ingresar los datos del vehículo.

Seleccione el centro de RTV y el horario.

Deberá presentarse 15 minutos antes a la cita.

Los vehículos que sean matriculados en diciembre deberán cancelar un valor de $25.00 por calendarización.

En ese sentido, los ciudadanos que no realicen la revisión y matriculación este mes, la multa puede llegar a ser de $100: 25 dólares de calendarización, 25 dólares de año no matriculado y 50 dólares por no aprobar la revisión técnica vehicular.

