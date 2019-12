Frank Ordóñez, ecuatoriano que murió en el robo a joyería en Florida (EE.UU.)

El jueves 5 de diciembre de 2019 falleció Frank Ordóñez en el robo a una joyería en Florida (EE.UU.). El joven ecuatoriano era conductor del servicio de mensajería UPS.

Ordóñez, de 27 años, murió luego que presuntos ladrones de la joyería lo tomaron como rehén durante una persecución policial de cerca de 50 kilómetros, que terminó en un tiroteo en un bulevar de Miramar, al norte de Miami.

Imágenes de televisión en vivo mostraron una lluvia de balas de varias patrullas policiales contra el camión de mensajería que estaba en un atasco de vehículos en plena hora pico y que había sido secuestrado por los sospechosos junto con su conductor.

Los sospechosos, dos primos de 41 años: Lamar Alexander y Ronnie Jerome Hill, murieron baleados junto con Ordóñez y otro automovilista que esperaba en una intersección transitada cuando las autoridades llegaron y comenzaron a disparar desde detrás de los vehículos de transeúntes inocentes.

La persecución y tiroteo final fueron transmitidos en vivo, incluido el momento en el que uno de los hombres salió del camión herido mortalmente.

Al final de la persecución, a lo largo de los condados de Miami-Dade y Broward, donde terminó, los ladrones se apoderaron del camión de correos, que fue blanco del tiroteo de la Policía.

Just saw this live!! Police in Miramar, Florida opened fire while pursuing armed robbers who stole a UPS truck & were holding the driver hostage.

During the shootout the driver fell out of the truck & appeared to be injured. They then cut the live feed pic.twitter.com/XhnKQjjDwx

— Natasha Del Riego (@natashaaa__) December 5, 2019