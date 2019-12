El ken humano cambió de forma y parece mujer, ¿ahora es Barbie? Así luce

¡Toda una Barbie! Las polémicas que rodean al Ken Humano no terminan. Esta vez todas sus redes explotaron debido a su nuevo cambio de look. Y no como ken, sino como mujer.

No se trata de otra cirugía más, que es muy común ya en su vida. Sino que esta vez tuvo un nuevo cambio de look que dejó a todos con la boca abierta.

Rodrigo Alves, su verdadero nombre, de 35 años se ha sometido a 62 cirugías. Sin embargo no ha sido suficiente ese cambio para él. Esta vez apareció con extensiones para lucir como el reconocido galán de Barbie, pero salió al revés. Su decisión provocó confusión entre los seguidores.

¿Por qué lo hizo?

Hace poco tiempo, el ken humano informó que podría perder su nariz. Esto debido al exceso de cirugías. Además, se informó que como todo su cuerpo se ha sometido a estos procedimientos no puede pasar más por el bisturí.

Por tal motivo, los seguidores de este famoso extrovertido consideran que él cambio de look se debe a que no puede tocar ya su cuerpo. Entonces, su anhelo y costumbre en seguir transformándose le hacen que se ponga extensiones y ahora parezca Barbie. ¿Tú qué opinas?

Video relacionado