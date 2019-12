Fiscalía hace levantamiento de restos óseos hallados en Pomasqui

Criminalística hace la fijación y levantamiento de indicios relacionados a los restos óseos hallados el pasado 29 de noviembre, sector Pomasqui. Personal de la Fiscalía del Ecuador y Policía Nacional también participaron en la diligencia.

Caso David Romo: Se denunció a siete agentes de la Dinased Según el abogado, Diego Chimbo, el pasado 7 de noviembre, los agentes investigadores de la Dinased, llegaron a buscar a Romo a esa clínica y no lo hallaron y se llevaron a los internos y dueños de la clínica y los procesaron por trata de personas.

Nueve de los 14 huesos encontrados en la quebrada de Santa Martha, pertenecen a animales, según los primeros análisis realizados por Medicina Legal. Las osamentas se hallaron en un área de 600 metros por moradores y empleados municipales que realizaban limpieza de la hondonada.

Hallan osamentas en Pomasqui / Twitter

Una clavícula, un huesos coxal y otra parte del fémur, figuran entre las piezas óseas halladas. Estas fueron sometidos a más pericias, incluso a un cotejamiento genético con lo que se espera revelar la identidad del fallecido.

Papa Francisco envía emotiva carta a la madre de David Romo Francisco conoció sobre el caso que preocupa a la familia de David Romo y envió una carta con un mensaje de consuelo y fortaleza.

Debido a la locación donde se encontró estos indicios, se conjetura que podrían pertenecer a David Romo, joven universitario desaparecido. Alexandra Córdova, madre del joven, vio los huesos dentro de una caja, lo cual no es la primera vez que se somete a un hecho de este tipo.

“Prefiero no sentir nada porque no me lo imagino así a mi hijo”, señaló la madre de David Romo.

Han pasado más de seis años, 16 de mayo del 2013, cuando su madre escuchó por última vez la voz de sus hijo. Según primeras investigaciones, él se trasladaba en la unidad cuatro de un autobús rumbo a la Mitad del Mundo.

En el caso que los resultados sean positivos, se cerraría el caso de la desaparición, más no las causas que provocaron los seis años de ausencia del joven estudiante de comunicación social.