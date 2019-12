Balón de Oro: el mensaje de Antonella Rocuzzo tras el logro de Messi

Antonella Roccuzo (esposa de Messi), Thiago y Mateo (hijos del jugador), acompañaron al crack argentino a la gala de El Balón de Oro. Lionel consiguió su sexta presea de este tipo, y con ello superó a su rival, CR7.

Las cámaras siguieron a cada uno de los miembros de la familia, con el afán de captar sus emociones. Messi fue alabado por la afección y del maestro de ceremonias, Didier Drogba.

Mateo, segundo de los tres hijos de Messi, no contuvo la emoción luego que su padre fuera anunciado como el ganador de el Balón de Oro 2019. El pequeño, de cuatro años, fue captado sentado a lado de su hermano mientras su progenitor subía al escenario.

😆 When your dad became the 2019 Ballon d'Or ! #ballondor pic.twitter.com/E1WMm0fkCT

— #BallondOr (@francefootball) December 2, 2019