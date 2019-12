Carabineros de Chile piden citar a Mon Laferte tras acusarlos de vandalismo

El lunes 25 de noviembre, durante el programa de Janiot P.M. de la cadena estadounidenses Univision, la artista chilena, Mon Laferte, dijo que “hay muchos casos en donde la misma policía y los militares fueron quienes estuvieron incendiando”.

Por su parte, el abogado Dreckmann Kimelman twitteó que los Carabineros “ no solo participaron activamente en la quema del metro”, sino que también "han matado y torturado".

Ante estas declaraciones y reacciones, los Carabineros de Chile han solicitado al fiscal nacional, Jorge Abbott, que la cantante y el abogado sean citados para prestar declaraciones ante las justicia. Esto respondería a los comentarios acusatorios acerca del papel del cuerpo policial chileno en los hechos ocurrido el pasado octubre.

El mensaje policial, que fue emitido a través de Twitter, tiene como objetivo que los acusados comprueben a través de evidencias lo que han declarado. Los Carabineros aseguran que llevarán a cabo todas las acciones que el ordenamiento jurídico les permita.

Protesta de la cantante chilena

Mon Laferte, ganó relevancia tras su particular manera de protestar durante la gala de los Grammy Latino. Ahí posó ante las cámaras con el torso desnudo y con un mensaje que sentenciaba: "En Chile, torturan y violan".

Durante esa misma velada, fue premiada con el Grammy al Mejor Album de Música Alternativa. En ese preciso momento, aprovechó para llamar de nuevo la atención sobre la crisis que vive su país.

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", señaló la cantante.

Cifras de heridos y muertos

Desde octubre, Chile vive una ola de violencia debido a las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera.

Hasta la fecha se han contabilizado 23 muertos y más de 11 000 heridos, en su mayoría debido a la represión policial.

Te puede interesar