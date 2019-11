Corte Provincial revoca sentencia absolutoria contra exministro Iván Espinel por peculado

Por unanimidad, la Sala Penal del Guayas acogió el recurso de apelación a la sentencia interpuesto por Fiscalía y la acusación particular, por lo cual dictó el auto de nulidad al proceso que ratificó el estado de inocencia del exministro Iván Espinel y otros siete procesados por el delito de peculado, ante irregularidades en los contratos que mantenía el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) con clínicas privadas.

Los magistrados Pedro Ortega, Fabiola Gallardo y Johan Marfetán dispusieron regresar el proceso a la fase de instrucción fiscal, a partir del 8 de junio de 2018, para que se despachen varias experticias solicitadas por la defensa técnica durante la investigación y así evitar la afectación del derecho a la defensa.

El fiscal César Suárez Pilay, de la Unidad Tercera de Administración Pública, explicó que se continuará sustanciando la causa a partir del día 47 de instrucción fiscal, hasta llegar al plazo máximo que establece la norma, es decir noventa días para el cierre de la etapa. Agregó que con este fallo se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva en contra del también excandidato presidencial.

Fiscalía y las partes recurrentes –IESS, Contraloría y Procuraduría– solicitaban la nulidad del proceso al objetar los tiempos de presentación de una pericia contable, que determinó el monto del perjuicio económico al Estado, y que sirvió para que el Tribunal Penal tomara su resolución.

"La pericia llegó fuera del plazo establecido. No se cumplió dentro de los tiempos que Fiscalía solicitó y más aún no permitió a los sujetos procesales una aclaración o ampliación de los resultados. Es decir, existió una pericia de manera negligente y que no fue subsanada por un juez de primer nivel en el momento procesal oportuno", señaló el Fiscal. Sin embargo, la Sala no acogió esta motivación para declarar la nulidad.

Antecedente

En la audiencia de juzgamiento del 15 de febrero de 2019, el Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Edwin Logroño, Smirnova Calderón y Dora Vargas, ratificó el estado de inocencia del también excandidato presidencial y de los exfuncionarios del IESS, Inti Q. B., Luis M. A., Wilson Q. S., Diego H. G., Marlene R. Z., Juan G. H. y Homero A. R., a pesar de que Fiscalía los acusó por el delito de peculado.

Esta investigación se sustentó en informes con Indicios de Responsabilidad Penal emitidos por la Contraloría General del Estado, durante el período 2012-2015, en los que se evidenciaban supuestos pagos excesivos e indebidos en facturas emitidas por concepto de prestación de salud.

En cuanto a los otros procesos seguidos en contra del ex Ministro, en mayo pasado fue declarado culpable del delito de lavado de activos por el Tribunal de Garantías Penales de Durán y fue sentenciado a diez años de reclusión.

Mientras que en otro proceso seguido por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, Fiscalía interpuso un recurso de apelación al auto de nulidad y está a la espera de fecha para audiencia en una de las salas penales de Guayas para escuchar y valorar los fundamentos de las partes.

