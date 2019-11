Reina San Francisco de Quito: Diana Chiriboga trabajará con madres jóvenes para mejorar su futuro

View this post on Instagram

“ Un niño siempre puede enseñar tres cosas al adulto: 1. A ponerse contento sin motivo. 2. A estar siempre ocupado con algo. 3. A saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea”. – Paulo Coehlo . . . . @fundacionreinadequito @reinadesanfranciscodequito @probellezaecuador @laclavecomunicaciones