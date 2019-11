Presunto secuestro de pareja de esposos para hacerles justicia indígena

Una pareja de esposos habría sido secuestrada por quince personas en Quevedo, El objetivo era aplicarles la justicia indígena, por lo cual los iban a trasladar a la parroquia de Zumbahua, en Cotopaxi.

La Fiscalía de Los Ríos informó que los detenidos en Quevedo fueron procesadas por el delito de secuestro. El operativo se realizó este lunes 25 de noviembre, por parte de la Policía Nacional, cuando trasladaban a dos personas al cantón Pujilí.

Según la entidad, el secuestro se habría dado por una presunta deuda que tendrían las víctimas con personas de la comunidad. Para el efecto, más de treinta personas se habrían movilizado hasta esta localidad.

En audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el fiscal Wilson Viteri presentó, como elementos de convicción, el parte policial de los hechos, la denuncia presentada por las víctimas, el acta de cadena de custodia de los vehículos, celulares y otros bienes incautados en la detención y la versión dada por los detenidos.

Fiscalía solicitó la prisión preventiva de los ciudadanos María Yolanda Ch. C., María Yolanda N. Ch., María Zoila U. Ch., María Elena T. A., María Lucinda H. C., María Rosa Ch. Ch., María Fermina Ch. A., María Rosa T. A., Jose Segundo A. Ch., Kléber Octavio T. T., Juan Manuel U. A., Jose Ángel I. Ch., Cesáreo T. C., Segundo Juan A. Q. y Jose Manuel A. Ch., por ser los presuntos autores directos del secuestro de la pareja de comerciantes.

La medida de prisión preventiva para los procesados fue otorgada por la jueza penal Nery Egas, quien consideró todos los argumentos expuestos por Fiscalía en la diligencia efectuada la tarde y noche del lunes 25 de noviembre, calificando la legalidad de la detención y una vez evaluados los elementos de convicción.

