Diciembre 2019: ¿Feriado de Fiestas de Quito es recuperable y nacional?

Quito está por cumplir 485 años de Fundación. Ya los ciudadanos están celebrando a su capital y se preparan para el feriado del 6 de Diciembre.

Fiestas de Quito / Metro Ecuador

Para este 2019, el 6 de diciembre coincide con viernes. Por lo tanto, ese es el día que se tendrá de feriado para festejar a Quito teniendo como resultado tres días libres. Ahora, la pregunta de los ciudadanos es si este feriado es recuperable y si es nacional.

Según la Ley de Feriados que está vigente desde del 2016, establece que los días libres por celebración de las fiestas generales, como en este caso es la conmemoración de la fundación de Quito, no son recuperables, por lo tanto, no hay nada de qué preocuparse.

Así mismo, vale recordar que estos días libres se aplican solo para los capitalinos y no a nivel nacional.

En Quito, se tendrán más de 250 eventos con toda una agenda de festividades. Así mismo llegaran artistas internacionales como Cristian Castro, Magneto y Mercurio, Nicky Jam, Oscar de León, Mike Bahía y Greeicy.

Últimos feriados del año

Aún se cuenta con los feriados que corresponden a Navidad y Fin de año. El lunes 30 y el martes 31 de diciembre no constan como feriados nacionales en Ecuador, pero serán días de descanso recuperables. Mientras que el miércoles 25 de diciembre, no se traslada y no se recupera.

