Amiga de Gabriela habló sobre la tragedia del 'Centralazo'

El pasado viernes 22 de noviembre ocurrió una tragedia en el evento 'Centralazo'. En el lugar, se produjo el mal llamado 'puertazo', el cual acabó con la vida de Gabriela Orbe, una joven de 21 años. Lorena (nombre oculto), amiga de varios años de la víctima, habló sobre el lamentable hecho.

Lorena llevaba una amistad con Gabriela Orbe desde que estaban en el colegio P.J.A, en Quito. Después de graduadas, su amiga ingresó a la Universidad Central en 2018 para estudiar Contabilidad y Auditoría en la facultad de Administración de Empresas.

Según cuenta Lorena, para ir al evento del Centralazo, Gabriela habría estado planeando con anticipación su asistencia junto a otros amigos.

Ella me contó que iba a ir con sus amigos. El miércoles fue a comprar una entrada más para una amiga de ella, a mí me invitó para ir, pero le dije que no podía", señaló Lorena. Ahí, Gabriela asistiría con sus amigos de la universidad.