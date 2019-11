Reina San Francisco de Quito: Dayana Quevedo trabajará en prevención del embarazo adolescente

Dayana Quevedo tiene 22 años y sigue dos carreras: está en noveno semestre de Economía y sexto semestre de Marketing, y ahora forma parte de las 12 candidatas que buscan ser Reina de San Francisco de Quito.

El embarazo adolescente en la capital es una de sus preocupaciones y es hacia donde se enfoca su proyecto. Saber que 4 de cada 10 mujeres en Ecuador ya tuvieron su primer hijo antes de los 18 años la motivó a presentar un proyecto para concienciar sobre esta problemática.

Cuando Dayana fue profesora de tareas dirigidas, ella conoció el caso una adolescente de 16 años que fue expulsada de su hogar, abandonada por su pareja y no pudo continuar con sus estudios por haber quedado embarazada. "Lamentablemente se le cerraron muchas puertas. Tuvo que dejar de estudiar, no encontraba trabajo y su familia no la apoyó. Era buena estudiante pero se le truncaron sus sueños. Este caso pasa en toda la ciudad".

Es por ello que su proyecto se basa en realizar charlas, debates y capacitaciones que fomenten el pensamiento crítico, para que los jóvenes vean los dos lados de la moneda y así puedan tomar decisiones responsables. El plan es integral, ya que también se trabajará con docentes y padres de familia, tanto de colegios municipales y fiscales. Además, se incluirá capacitaciones para detectar y prevenir el acoso y abuso sexual, de tal forma que los jóvenes se sientan en confianza de hablar del tema o denunciarlo.

Se abordarán temas sobre educación sexual, empoderamiento de la mujer e igualdad de género, a través de tarjetas que permitan llevar a cabo las actividades. "Desde la casa se debe empezar con el ejemplo, y el joven lo aplicará en el colegio y a lo largo de su vida".