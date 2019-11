Reina San Francisco de Quito: Ana Belén Morales motivará más empatía entre ciudadanos

"Trato Hecho" se denomina el proyecto con el que Ana Belén Morales, de 24 años, aspira a la corona de Reina de San Francisco de Quito.

Ella es Licenciada en Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, con una especialización en periodismo. Además, indica que en su tiempo libre da clases de inglés y chino mandarín, lengua que la aprendió mientras vivía una temporada en Pekín.

Ana Belén indica que su proyecto busca promover valores de amabilidad, solidaridad, especialmente la empatía, hacia los demás y el medio ambiente, para que al final podamos vivir en una ciudad más inclusiva, más justa, donde todos nos llevemos bien, respetando las diferencias y ayudándonos siempre entre nosotros.

"De lo que se trata es que haya un empoderamiento colectivo, donde hombres y mujeres trabajemos de la mano por el bienestar de todos", señala.

Explica que su proyecto está enfocado para trabajarlo con niños, de 8 a 10 años, debido a su "predisposición de hacer las cosas y cooperación", indica.

Por ello, en el Quito urbano y rural, se impartirán capacitaciones donde se promueva el amar nuestras diferencias, la empatía, la inclusión y se evaluarán los resultados a través de un experimento social, el cual representa las oportunidades que tenemos en la vida y se mide si somos o no gestores de cambio, la actitud con la que enfrentamos la vida.

"A veces no toleramos algunas cosas diferentes de los demás, o no nos ponemos "en sus zapatos. He trabajado en parroquias rurales en algunas actividades y allí la realidad es otra. sin embargo, uno logra identificarse con ellos por las mismas ganas que tienen de salir adelante. La falta de recursos no es un impedimiento", explicó.