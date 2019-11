Mama Negra: todo lo que debes saber de la festividad que empieza este 23 de noviembre

La Mama Negra es una celebración ecuatoriana festejada en Latacunga, Cotopaxi. La festividad también es conocida como Santísima Tragedia, donde se muestra una mágica ceremonia destinada a interpretar la vida de diferentes pueblos.

Su origen es una muestra de las manifestaciones populares mestizas históricas que impregnan toda su historia, folklore a través de esta celebración. La festividad fue creada por Rafael Sandoval Pastor.

El guajango, una bebida espirituosa que cura resfriados y aviva las fiestas en Ecuador Este licor aparece en Gera durante la Navidad y en el Inti Raymi (Fiesta del sol, en quichua andino) que se celebra en la época del solsticio de verano (junio), la temporada de las cosechas, aunque las familias guardan raciones para otras celebraciones comunitarias.

Marco Karolys, conocido arqueólogo de Latacunga, expresa que la Mama Negra está marcada por dos corrientes claramente definidas: la de los tiempos precolombinos y la del colonialismo.

Hay tres hipótesis sobre la creación de la Mama Negra

1 Cuenta que un hombre quiso ser prioste mayor de la fiesta y no cumplió con sus obligaciones, no pagó los derechos de iglesia ni financió la fiesta. Durante la noche se les apareció el demonio en forma de una mujer negra advirtiéndoles que si no iban a realizar la fiesta iban a ser castigados. (Articulo Galo Maldonado y Ema Garzón 1948 – Revista dinamia)

2 (1852) después que se abolió la esclavitud en el Ecuador, una mujer negra fue agradecer a la virgen de las mercedes por el acontecimiento, la virgen de mercedes se veneraba en sigchos.

3 Hace más de 200 años luego de la erupción del volcán, la virgen alzó su mano diestra y aplacó la erupción y la gente en agradecimiento realiza una celebración en donde se incluye los personajes actuales, por la paz que se vivió después de la erupción

¿Por qué se retrasó la Mama Negra?

La celebración inicialmente estaba prevista para el 09 de noviembre, pero fue postergada debido a los hechos suscitados por el paro nacional en Octubre.

Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga, señaló que este año se espera la llegada de 300 mil turistas. Además, se está promoviendo una Mama Negra sin abuso de alcohol.

La Diablada de Píllaro, una tradición que renace cada Año Nuevo a "Diablada de Píllaro" comenzó el 1 de enero y se extenderá hasta el domingo con "partidas" o grupos de diferentes barrios y asociaciones sociales y culturales de Píllaro, que bailan por las calles de la ciudad con un ritmo frenético que contagia fácilmente.

Cuáles son los personajes

La Mama Negra: Es el personaje principal, el cual va cabalgando con donaire y maestría, rodeada de trajes típicos.

Los huacos: Los “huacos” o brujos son los encargados de aplicar limpias indistintamente a la gente del público.

El Ángel de la estrella: Este personaje es el encargado de recitar al´í donde haya mayor concentración de gente las alabanzas a la Virgen.

El Rey Moro: Siempre está muy arreglado para representar a un rey moro, es el encargado de adornar la procesión.

Te puede interesar