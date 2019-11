Reina San Francisco de Quito: Estefanía Barreno quiere disminuir impacto ambiental de residuos electrónicos

View this post on Instagram

🚨 Sabías que los #residuos o basura electrónica están llenos de elementos que son tóxicos para el ser #humano y todos los #ecosistemas existentes. 🚨 Cuando tiramos por ahí, estos desechos quedan expuestos y reaccionan con el #aire, el #sol y la #lluvia y emiten sustancias químicas que contaminan la atmósfera, el agua y el suelo. 🌎 Estas sustancias tarde o temprano entran en nuestros #cuerpos y nos enferman. 😷 Así mismo es prioritario que el ser humano se concientice por #proteger y #conservar el ambiente de los enemigos silenciosos “metales pesados” como el plomo, bromo, estaño, cobalto entre otros. Hoy por hoy está empezando a ser demasiado tarde para disminuir su impacto #ambiental por lo que es de suma urgencia reducir las cantidades de metales en la industria, en la minería, en el sector agropecuario y más. 🔝🔝 Por un #Quito sin desechos, marquemos la #diferencia #HOY!!! #TuHuellaPorElAmbiente #ReinaDeSanFranciscodeQuito #FundacionReinadeQuito #planeta #ambiente #reciclaje #electronico #electrico #cambio #CambioYoCambiaElMundo