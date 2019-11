¡A zapatear! Estos serán los artistas que animarán el Pregón Fiestas de Quito 2019

View this post on Instagram

Las #FiestasDeQuito2019 arrancan el 22 de noviembre con el pregón en la Plaza de San Francisco. Música, color y derroche de alegría junto a Jacchigua, Proyecto Coraza, Banda 24 de Mayo. ¡Todos a zapatear por #QuitoGrandeOtraVez! http://www.quitocultura.com/