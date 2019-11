Fiestas de Quito 2019: Niños ya no participarán en las carreras de coches de madera ¡Hay nuevos requisitos!

Este 2019, la tradicional Carrera de Coches de Madera ya no tendrá la organización de Jorge Aguilar Veintimilla y estará a cargo del Municipio pero con un cambio, se prohíbe la participación de menores de 15 años.

Las Competencias de Coches de Madera "Jorge Aguilar Veintimilla" informaron que este año no se realizarán porque no se ha conseguido las autorizaciones municipales. Además, desde la Alcaldía se autorizó que compitan mayores de 15 años, no con niños de 6 a 15 años como ha sido su tradición.

Mientras que el Municipio de Quito, a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP), anunció que organizará la carrera e invitó a la ciudadanía a inscribirse gratuitamente en la carrera de coches de madera, desde este miércoles 20 de noviembre hasta el jueves 28 de noviembre.

Segunda eliminatoria de la carrera de coches de madera 2018 / METRO

Nuevos requisitos para la carrera de coches de madera por Fiestas de Quito

Edad mínima: 15 años

Cédula de identidad

Utilizar protección en todo momento: casco, rodilleras y coderas.

Habrá dos categorías de 15 a 20 años y de 20 a 40 años.

Los coches deben ser construidos únicamente con madera y no está permitido que las llantas sean de rulimanes, sino que deben estar revestidas con caucho de llantas usadas.

Premios

Primer lugar: $ 500 Segundo lugar $ 300 Tercer lugar: $ 200

Para inscribirte puedes hacerlo en las instalaciones de la EPMMOP ubicadas en la Av. 9 de Octubre y Marieta de Veintemilla.

Se realizarán 5 carreras

1 de diciembre – 11:00

Av. La Gasca – desde la calle Atacames hasta Fernando de Santillán.

2 de diciembre – 16:00

Calle Riofrío, desde la Estados Unidos hasta la Vargas (Centro Histórico)

4 de diciembre – 15:00

Av. Michelena

5 de diciembre de 2019 – 15:00

Av. Martha Bucaram de Roldós





6 de diciembre de 2019, 12:00

Manuela Cañizares