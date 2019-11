¿Qué es riego país?

Riesgo País para Ecuador creció abismalmente este lunes 18 de noviembre, llegando a 1128 puntos. Esto quiere decir que si decidiéramos emitir una deuda en el mercado internacional, la tasa que nos cobrarían podría bordear el 12, 11% o más.

El pago de interés del país ya es una pesada carga para las finanzas públicas. Richard Martínez, ministro de Economía, indicó que en los presupuestos de los últimos años se ha evidenciado que existe un déficit “crónico”, que debe ser resuelto.

El incremento llega después de la negativa del proyecto del gobierno en la Asamblea, subió más del 30% en un día, siendo el más alto del año.

Riesgo País

El riesgo país es el grado de probabilidad de que un país incumpla con sus obligaciones en moneda extranjera, de su calificación depende, en gran medida, la inversión extranjera directa a cada nación y en consecuencia su desarrollo económico y social.

Es una medida que intenta señalar el riesgo que un determinado país presenta para las inversiones; es decir, la probabilidad de que esas inversiones resulten menores a lo esperado o provoquen pérdidas.

Se calcula como la sobretasa que paga un país por sus bonos en relación con la tasa que paga el Tesoro de los Estados Unidos. En otras palabras, una medida de la diferencia que existe entre el rendimiento de un título público emitido por el gobierno nacional y un título de características similares emitido por el Tesoro de los Estados Unidos.

A mayor riesgo país, menores posibilidades de inversiones y, consecuentemente, más caro el crédito para conseguir dinero. El índice de riesgo para un país no dice nada en sí mismo, sólo adquiere relevancia al compararlo con el correspondiente a otro país, o al ver su evolución en el tiempo.

Declaraciones de Lenín Moreno

Mediante un mensaje dirigido a la nación, el presidente Lenín Moreno lamentó la decisión de la Asamblea de archivar el proyecto de Ley de Crecimiento Económico. El primer mandatario aseguró que continuará trabajando en el tema tributario y que en las próximas horas enviará un nuevo proyecto de Ley Económica con carácter de urgente.

El presidente se reafirmó en que seguirá trabajando en beneficio de quienes menos tienen. También, aseguró que los más perjudicados son estudiantes, emprendedores y otros sectores de la sociedad.

"No desmayaré en mi esfuerzo por buscar mejores días para los ecuatorianos, no descansaré como no descansan los emprendedores de este país a pesar de todas las dificultades".

"En la próximas horas enviaré a la Asamblea Nacional un nuevo proyecto de urgencia económica enfocado en los temas tributarios. Con espíritu democrático recogeré los consensos acogiendo las buenas ideas que surgieron en el debate. Me reafirmaré en que los que más tiene, más pagan", sentenció el primer mandatario.