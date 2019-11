Las calles más emblemáticas de Loja se pintan de arte e ilusión

Quien visite Loja en estos días va a respirar el arte que desborda por todos los rincones de la ciudad. Esta bella urbe sureña, cuna del pintor ecuatoriano, Eduardo Kingman, experimenta la cuarta edición del Festival de las Artes Vivas por lo que sus calles están repletas de visitantes de Ecuador y todas partes del mundo.

Hoy, 16 de noviembre de 2019, Metro realizó un recorrido por una de las calles más emblemáticas del centro de Loja, partiendo desde el Parque Central hasta la Plaza San Sebastián. Decenas de niños y jóvenes, junto a sus padres, dibujaban sobre el asfalto figuras que brotaban de su imaginación.

"Estoy haciendo un dibujo que me imaginé sobre la catequesis que sigo los sábados. A mi me gusta aprender dibujando lo que me enseña el profe, así me acuerdo más de la historia de Jesús", dice Joaquín, un pequeño lojano.