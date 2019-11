Policía capturó a banda delictiva que robó una cooperativa de ahorros en Quito

Una cooperativa de ahorros en Quito sufrió un asalto el pasado miércoles 13 de noviembre al sur de la ciudad. En el video se observa que los antisociales en apenas 3 minutos agreden a trabajadores, guardias y robaron pertenencias y dinero del lugar.

Policía Nacional del Ecuador informó este jueves 14 que siete integrantes de esta organización delictiva, dedicada a robo de personas y unidades económicas fueron detenidos. Ellos serían los presuntos autores del asalto a mano armada a la institución financiera.

Varios sujetos irrumpieron las oficinas aproximadamente a las 10:00. Los antisociales usaron armas de fuego y cuchillos para intimidar a los trabajadores del lugar, para posteriormente llevarse pertenencias y dinero de la cooperativa de ahorros.

Las cámaras de seguridad grabaron como amedrentaron. El primero en ser sometido fue el guardia de seguridad, para seguir con los trabajadores que se encontraban dentro del espacio.

Uno de los delincuentes rompió el vidrio de seguridad, para que otro busque en los cajones del lugar. Otros de los asistentes se encontraba en la puerta del lugar para evidenciar que testigos o autoridades pasen por el lugar.

No se reportó la cantidad de dinero que fue sustraída. De igual manera, no se reportaron heridos o víctimas mortales resultado del siniestro. Durante el acto delictivo no existieron clientes dentro del lugar.

Una de las afectadas, trabajadora, señaló que solo escuchaba como buscaban dinero y no encontraban nada.

Sanción tipificada

El delito de intimidación está tipificado en el artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y establece que la persona que amenace o intimide a otra con causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.