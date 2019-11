Otto Sonneholzner responde a amenazas de Leonidas Iza

El 13 de noviembre, Leonidas Iza, dirigente indígena de Cotopaxi, dio declaraciones que rápidamente se hicieron virales. Se dirigió al Vicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner.

Durante la inauguración de la feria el Gobierno en tu barrio en el complejo deportivo La Ferroviaria de Durán, le preguntaron qué opinaba de las declaraciones de Iza y respondió:

"No vamos a responder al odio con odio, ni a la violencia con violencia. Lo que vamos a hacer es trabajar. Yo lo único que voy a hacer es trabajar. No he sabido que hay que pedirle visa a nadie para recorrer el Ecuador. Seguiré visitando todas las comunidades no solo indígenas, sino montubias, afro de todo el país que quieren dialogar y escuchar al vicepresidente".