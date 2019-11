Quito y Guayaquil albergarán charla 'Un nuevo amanecer: crédito, crecimiento y solvencia'

La charla 'Un nuevo amanecer: crédito, crecimiento y solvencia' se llevará a cabo en dos ciudades de Ecuador, con el objetivo de abordar las perspectivas del país en cuanto a la actividad crediticia.

En Quito será este 12 de noviembre en la Universidad de las Américas (UDLA). Mientras que en Guayaquil corresponde en la Universidad Espíritu Santo (UEES) el 13 de noviembre de 2019. Además, en la actividad participará el economista Alberto Dahik y el doctor Augusto de la Torre.

De acuerdo con José Patricio Moreno, Gerente General de Libera Solución de Cobranzas, este evento está dirigido a los principales actores del mercado financiero: bancos, compañías de seguro, administradoras de fondos y todo lo que tiene que ver con la administración del crédito en general; así como estudiantes universitarios.

"Es importante abordar el tema de la recuperación económica del país; pero sobre todo hacerlo de una manera sana con el objetivo que no se afecte el sistema financiero", explicó Moreno.

Por otro lado, Moreno también dio su criterio sobre el panorama económico el próximo año: "En 2020, antes del paro nacional, ya se veía un crecimiento muy bajo. Probablemente, no solo por los eventos sucedidos en Ecuador a principios de octubre, si no que no se han tomado todas las medidas necesarias para recuperar el equilibrio y empuje para el desarrollo".

'Rebranding de Libera Solución de Cobranzas'

El economista contó que la empresa ha realizado un 'rebranding', definiendo ciertos temas estratégicos asociados a la nueva visión.

"Un aspecto muy importante es la educación financiera, enfocada en el segmento de clientes que tenemos. Y el segundo es el apoyo a las empresas en la actividad que desarrollamos (…)El tema de educación financiera lo estamos manejando a lo interno en la nueva estrategia", comentó.

Moreno agregó que la empresa apoya el segmento de la educación financiera a través de facilidades de información, para que sus clientes se planifiquen adecuadamente.

"Esta actividad se da de manera permanente; es algo que ofrecemos a los clientes y además es un servicio que no se realizaba en el país".

