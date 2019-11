9 de noviembre: AMT suspenderá el servicio de RTV y matriculación este fin de semana

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que desde este sábado 9 de noviembre, desde las 13:00, se suspenderá el servicio de RTV y matriculación hasta el domingo 10 de noviembre.

En redes sociales, la institución detalló que la suspensión es por mantenimiento informático de la página web. "Los servicios y app que se desarrollan a través de la página web no estarán disponibles desde las 13:00 del 9 de noviembre hasta el 10 de noviembre", se lee.

En noviembre deben revisar y matricular los vehículos cuya placa termina en '0'

Por otro lado, la AMT recordó a los usuarios que en este mes, de acuerdo a la calendarización de 2019, están obligados a realizar la revisión técnica vehicular y matriculación los propietarios de los vehículos cuya placa termina en el digito '0'.

Las sanciones por no cumplir con este proceso son: Calendarización USD 25.00; por no pagar la matrícula USD 25.00, no asistir a convocatoria de RTV USD 50.00.

