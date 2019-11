Senescyt ratifica que no se disminuirán presupuestos universitarios

El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Agustín Albán Maldonado, puntualizó que las universidades y escuelas politécnicas públicas del país seguirán recibiendo los recursos que garanticen su funcionamiento y sobre todo la gratuidad educativa estipulada en la Constitución.

Precisó que no habrá recorte sino que hay una reducción de recursos a las universidades cofinanciadas que cobran matrícula; a las universidades de maestrías que pese a no ser gratuitas reciben recursos del Estado. También, se retiraron recursos que no fueron utilizados por algunas universidades, lo cual corresponde a subejecución.

Existen universidades que han incrementado la tasa de matrícula pese a que su presupuesto se ha mantenido. “Hemos procurado premiar a esas universidades, dentro de un principio de equidad y justicia”, dijo.

De 26 universidades, el 84 % tendrá un incremento en las asignaciones del Estado, en el 2020. Entre tanto, las disminuciones, en cuatro universidades, son generadas por subejecución y por bajo crecimiento en la matrícula, lo que no concuerda con el objetivo de aumentar la oferta académica que persigue el Gobierno Nacional.

Universidades que se benefician de estas medidas

“Con la fórmula estamos dando más recursos a universidades de Milagro, Manabí y del norte del país; es decir, que en términos de equidad, la nueva distribución aporta al desarrollo regional. Queremos que nuestros jóvenes no tengan como única opción para estudiar salir de su provincia”, añadió.

El titular de la Senescyt ratificó que las medidas buscan garantizar el funcionamiento de todas las universidades y escuelas politécnicas públicas. Además, disminuir las brechas presupuestarias por medio de una redistribución más equitativa y contribuir al incremento del acceso y la permanencia de nuestros jóvenes en la educación superior.

En este sentido, Elías Tenorio, secretario Técnico de Juventudes, dijo que esta asignación mejora la eficiencia y logrará que cada vez más universidades reciban recursos equiparables a sus esfuerzos. Explicó, también, que ciertas universidades tienen menores recursos porque ya no necesitan hacer obras de infraestructura, pues con la asignación pasada las finalizaron.

Asignación

El presupuesto distribuido se compone de recursos fiscales entregados por concepto de funcionamiento, gratuidad, compensación por donaciones y el Fopedeupo, siendo este último el más importante, pues contiene un porcentaje del IVA y otro del Impuesto a la Renta que se recauda en todo el país.

Agustín Albán Maldonado informó que este último rubro, en 2020, y por la situación económica actual del país, se prevé una recaudación menor, de ahí la necesidad de optimizar recursos, bajo un principio de equidad.

Autogestión

Es importante señalar que todas las universidades tienen capacidad de autogestión y de generación de recursos propios. Y que en ciertos casos, a pesar que algunas tienen aumento de recursos asignados por el Estado, prevén un menor ingreso por autogestión; por lo que la proforma reporta una disminución en el presupuesto que no es responsabilidad del Gobierno, señala la Senescyt.