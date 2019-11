Captan en video, brutal pelea entre profesora y alumno

El aula de una institución educativa ubicada en Louisville, Kentucky, fue espacio para que un alumno y su profesora desarrollarán una brutal pelea. Esto ocurría mientras sus demás compañeros grababan con sus teléfonos celulares.

Durante 30 segundos se muestran golpes y empujones entre los implicados: una maestra y un joven de 14 años. El enfrentamiento se dio en el Iroquois High School. La pelea se dio porque el chico no quiso guardar su celular durante la clase de inglés.

“Guarda tu teléfono”, le pidió la profesora. “Mi teléfono no molesta a nadie, ¿por qué tengo que guardarlo?", le respondió el estudiante. “A mí me molesta”, fueron las palabras previo a la pelea. El chico terminó arrestado.

Según el alumno, la maestra habría amenazado con tirarlo por la ventana si no hacía caso a su petición de guardar su móvil. “Si no me haces caso, voy a tirar tu pequeño trasero por esta ventana", habrían sido las palabras de la docente, según Kamron Jennings.

El estudiante admitió que después de tales palabras, empujó a la mujer; esto desembocó en la gresca. Durante el incidente, algunos estudiantes optaron por salir del salón de clases.

Autoridades de la ciudad, señalaron que la maestra no enfrenta ningún cargo. Por su parte, Jennings fue acusado de agresión en tercer grado.

Esta no es la primera ocasión que ocurre un incidente de este tipo. El pasado 17 de octubre el directo de la escuela recibió un golpe en la cara, después de intentar separar una gresca dentro de un aula.

La madre del acusado, indicó que la actitud de la maestra no fue el adecuado, argumentando que no se comportó como un adulto y como dictamina el estatuto.