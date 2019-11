Nueve muertos, 6 de ellos niños, en ataque a familia mormona en México

El brutal ataque a la familia mormona LeBarón en México ha conmocionado al mundo. Se registran nueve fallecidos, 6 de ellos niños, seis menores lesionados, una menor ilesa y una presuntamente desaparecida, según informó este el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo.

Este hecho sucedió pasado el mediodía del lunes, 4 de octubre, en una carretera estatal en los límites en los estados de Sonora y Chihuahua, prácticamente en la frontera con Estados Unidos.



En el convoy habrían viajado tres mujeres y 14 menores de edad, que se trasladaban de Galeana (Chihuahua) a Bavispe (Sonora), cuando fueron atacados por un grupo armado.

El ataque llevó a que al menos uno de los vehículos se incendiara.

No fue hasta al menos tres horas después que empezaron a llegar los primeros cuerpos de seguridad a la zona, un retraso que el Gobierno federal atribuyó a la lejanía de la mayoría de poblaciones del lugar de los hechos.

Durazo explicó que en la madrugada de este martes fueron trasladados a un hospital de la zona "tres adultos y cinco menores".

Y horas después los heridos, que tienen también nacionalidad estadounidense, fueron llevados a un centro médico de Phoenix (Arizona), donde reciben atención médica.

De acuerdo con Durazo, Julian LeBarón, activista y allegado de los fallecidos, consideró que el suceso no tuvo que ver con un ataque directo a la familia o por un conflicto familiar.

El titular de Seguridad afirmó ante los medios que hay "avances serios" en la investigación de esta matanza.

Evitó dar mayores detalles de quiénes se disputan la zona, si bien explicó que el cártel del Pacífico tiene una presencia relevante en la zona, especialmente del lado de Sonora.

Y por otra parte, varias células criminales asentadas en Chihuahua buscarían apropiarse del territorio, lo que lleva a choques armados.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se darán a conocer todos los detalles del suceso, que calificó de "una desgracia lamentable".

Donald Trump e pronunció este martes en Twitter sobre la tragedia: "Una maravillosa familia y amigos de Utah quedaron atrapados entre dos viciosos carteles de la droga, que se dispararon el uno al otro, con el resultado de la muerte de muchos estadounidenses excelentes, incluidos niños pequeños, y algunos desaparecidos".

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2019