Doris Soliz: "Nunca me han pedido información para sustentar esta denuncia"

La asambleísta por Azuay, Doris Soliz, se pronunció sobre el presunto delito de peculado por el cual la Secretaría Anticorrupción solicitó abrir una investigación a la Fiscalía General del Estado.

La institución solicitó a la Fiscalía que se investigue a la exministra de Inclusión Económica y Social (MIES) por presuntos delitos contra la administración pública en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera.

Soliz se mostró sorprendida por la noticia, aduciendo que nunca le habrían pedido información para sustentar esta denuncia. "no se ha seguido el debido proceso ni la presunción de inocencia… Amanezco en los titulares de los medios con una denuncia de presunto peculado, sin que nadie haya contrastado… No es correcto, no es ético y no es legal", dijo.

SOBRE EL CASO COOPERA

Soliz explicó su intervención en cuanto a este caso. "Cuando Coopera quebró, en ese momento, fui ministra del MIES (2012- 2014). En ese cargo, no tuve nada que ver en una falta de control debido a que ya estaba vigente la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, que desde el 2011 encargaba el control al SEPS.

Para configurar peculado, se debía haber desviado recursos para fines ilegales o particulares, pero lo que hago es autorizar al Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, IEPS (entidad de derecho público, adscrita al MIES), para que adquiera las granjas de los perjudicados de la cooperativa y darles en comodato los mismos terrenos y consoliden su cooperativa, favoreciendo su emprendimiento.

Presentaré la documentación respectiva, no existe peculado porque esas propiedades son del Estado, indicó.