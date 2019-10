Carlos Luis Morales: “Quiero que Guayas recupere el orgullo”

El CEO de Diario Metro, Hernán Cueva, viajó hasta la capital montubia del Ecuador, Salitre, cantón de la provincia del Guayas, para entrevistar a quien desde mayo 2019 asumió la Prefectura de la provincia, Carlos Luis Morales.

De él hay mucho que contar. Desde sus 13 años representa al Guayas en distintos torneos deportivos, pero definitivamente el fútbol lo colocó en el imaginario popular. Jugó en grandes equipos del país y del exterior como Barcelona, Emelec, Independiente (Argentina) y la Selección Nacional. Decidió retirarse a los 33 años de las canchas de fútbol e incursionar en la televisión como presentador. Comunicar se volvió otra pasión para Carlos Luis, lo que lo llevó de regreso a las aulas para obtener su título de Periodista en la Universidad Casa Grande.

Luego de estar 20 años en distintos canales de Tv, puso fin a esa etapa para emprender el que considera uno de sus más grandes retos de vida: servirle al pueblo a través de la política. Hoy dirigiendo el Gobierno del Guayas. Cargo que, asegura, un día también dejará para embarcarse en otro proyecto de vida.

-Carlos Luis, se conoce que eres una autoridad muy cercana al pueblo. ¿Es fácil para ti llegar a la gente?

Es que no me he acercado a la gente porque ahora soy político, yo llevo casi cuatro décadas de mi vida representando a la provincia y al país en algunas áreas, primero en el deporte, después como comunicador… Uno tiene que hacerse querer por la persona que es y no por el cargo. Me he ganado la confianza de la gente. Hoy muchos me dicen Prefecto otros me dicen Carlos Luis, por la época del fútbol. Trato de transmitirles que no están solos, que hay un Prefecto alado de ellos que está para ayudarlos.

-Has asegurado en múltiples ocasiones que quieres devolverle el orgullo al Guayas. ¿Cómo lo lograrás?

Con proyectos reales como, por ejemplo, el programa sobre el Manejo Técnico de Cultivos de Arroz -del que ya son parte treinta productores oriundos de Simón Bolívar, Yaguachi y Jujan-, ese tipo de acciones hacen más productiva al Guayas y le devuelven el orgullo a su gente. Recordemos que de esta provincia sale el 85% de las exportaciones no petroleras del país, Guayas es rica en maíz, arroz y otros productos como del sector azucarero, donde se conjuga toda la mezcla agroindustrial de la provincia.

Nosotros -como Gobierno- impulsamos a los productores dándoles buen riego para que la tierra sea productiva, buen drenaje para que tengan limpio sus canales, que no se inunden los cultivos. Y lo más importante: que estén tranquilos cuando venga cualquier tema climatológico, porque esta provincia es resiliente.

-Cerraste el edificio de la Prefectura por 100 días, ¿ahora cuentan con procesos más ordenados?

Al edificio tuvimos que cerrarlo porque no había orden. Y cuando hay desorden la gente no quiere trabajar en equipo, entonces me obligué yo mismo y cerré. Acabo de agradecer a la gente porque ha tenido mucha paciencia y tolerancia, no es fácil cerrar 100 días, pero puse la casa en orden, me fortalecí, estoy trabajando en equipo porque me gusta hacerlo así. Y es que veinte años en el fútbol me enseñaron que todo se maneja en equipo, pues hasta ahora yo no he visto un jugador que arranque el partido y solamente él quiera poseer el balón durante cinco minutos.

-Las puertas del edificio se cerraron, ¿pero tú y tu equipo siguieron trabajando?

Por supuesto y ha sido un trabajo arduo. Voy a rememorarte algunos proyectos importantes: Tenemos activo un programa de Ganadería Sostenible, que beneficia a los ganaderos de la provincia. El equipo de Productividad y Desarrollo aplica vitaminas y desparasita a las reses, caballos y cerdos, con el propósito de obtener un alto margen de productividad de la actividad ganadera en el sector.

En la parte vial, por ejemplo, ya tenemos un avance del 85% de los trabajos de rehabilitación de la vía que une a la comuna Engabao con Puerto Engabao, de 3,46 kilómetros. Esta obra forma parte del plan 13 caminos, que se mejoran también en los cantones Pedro Carbo y Marcelino Maridueña. Se trata de un doble riego asfáltico, con lo cual se ha mejorado la estructura de rodamiento.

Ya firmamos un convenio con el Puerto de Aguas Profundas en Posorja, operado por DP World Posorja, que gira en torno al desarrollo social de los habitantes de las parroquias El Morro, Posorja, Puná y el cantón Playas. Las acciones que desarrollen entre el Gobierno del Guayas y DP World beneficiaran a más de 70 mil guayasenses, en un periodo de 4 años.

Y en la parte de salud el trabajo es tres veces mayor. Como ejemplo de ello, 41.155 habitantes de la provincia han sido beneficiados con el trabajo de equipos de fumigación y control de plagas, porque en la zona rural es donde se registran enfermedades, sobre todo en los inviernos, siendo los más afectados los niños.

-Viajas todas las semanas a un cantón de la provincia, lo que has denominado ‘Guayas Contigo’. Cuéntanos, ¿de qué se trata este programa?

‘Guayas Contigo’ acerca los servicios que entrega el Gobierno del Guayas a los cantones, en su mayoría, rurales. Yo traslado mi despacho al cantón donde ese día se viva el programa ‘Guayas Contigo’, para atender las demandas de la gente, es decir. Hoy Salitre fue el sector escogido para continuar el trabajo en territorio que impulsa el Gobierno del Guayas a través de su iniciativa “Guayas Contigo”. A lo largo de la calle Bolívar, fueron instaladas 13 carpas de atención que incluyen los cuatro ejes que trabaja el Gobierno del Guayas: vialidad, productividad, área social y tecnología, beneficiando a más 7.000 personas.

-La Prefectura se ha caracterizado por las soluciones viajes que brinda, ¿cómo se han organizado en el tema de carreteras?

Entre los proyectos más cercanos que te puedo contar, al momento Colimes, Naranjito, Nobol y Salitre se benefician con obras de vialidad y riego. Dichas obras son realizadas por Obras Públicas, totalizando -hasta la primera quincena de septiembre- 417,3 kilómetros ya ejecutados, lo que representa un promedio de 5 kilómetros trabajados por día, superando así la promesa de campaña de trabajar un kilómetro diario. Así, en la parroquia San Jacinto de Colimes, se procedió al desazolve de los puntos de captación de las bombas en las estaciones de riego y drenaje San Jacinto I y II, y San Eduardo. Con ello, se protegen más de 2.200 hectáreas de arroz y se reactiva la actividad agroeconómica de la zona, donde habitan 400 familias. En Nobol, en tanto, cerca de 100 familias protegen sus sembríos con la reconformación de los 6,7 kilómetros de la vía Petrillo-La Artillería-Dos Mangas-El Chaco. La obra beneficia a varias hectáreas de ciruelas, arroz, maíz, mango y a un sinnúmero de cabezas de ganado con sus derivados.

-Hay una gran diferencia entre ser político de escritorio y caminar con la gente, visitar a las familias en sus casas, hablar sin intermediarios… Toda esa parte social que no solo debe tomar forma en época de campaña. ¿Cuál es tu criterio al respecto?

Ese político de escritorio frío no funciona. Hay que empezar a generar políticas totalmente diferentes. La parte social no espera que la atiendan sino que lleven progreso, bienestar y vida. Pero se está dando una tendencia importante a nivel latinoamericano con nuevos líderes políticos, quienes están saliendo con ese pensamiento. Pragmáticos, centrados, pluralistas y nada sectarios. ¿Qué tienes que tener un partido para llegar? Sí, tienes que estar en un partido político, pero separa ideología y partidos políticos y nunca pierdas el enfoque, que es la gente.

-La provincia está próxima a cumplir 199 años, ¿tendrán eventos importantes?

La sesión solemne del 8 de noviembre tendrá lugar en Daule y en ese evento se entregarán preseas a los méritos: social, innovación y emprendimiento y empresarial. Además, el pleno del Consejo Provincial del Guayas entregará condecoraciones a destacados guayasenses que han aportado en diversas áreas al desarrollo de la ciudad y de la provincia.

Entre los homenajeados está el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien recibirá la distinción en el grado de Gran Cruz y presea al Mérito Provincial del 8 de noviembre, por ser uno de los principales gestores de la transformación de Guayaquil y de la provincia, en sus tres periodos consecutivos como alcalde de la ciudad.

Te puede interesar: